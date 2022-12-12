12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün saat kaçta, hangi kanalda? 12 Aralık 2022 Kısmetse Olur 1. BÖLÜM yayınlandı mı? Televizyonda verilecek mi?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün saat kaçta, hangi kanalda? 12 Aralık 2022 Kısmetse Olur 1. BÖLÜM yayınlandı mı? Televizyonda verilecek mi?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
ABONE OL
Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün saat kaçta, hangi kanalda? 12 Aralık 2022 Kısmetse Olur 1. BÖLÜM yayınlandı mı? Televizyonda verilecek mi?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı 12 Aralık (bugün) itibarıyla 5 yıllık aranın ardından seyircisiyle tekrar buluşuyor. Fenomen program sevenleri tarafından yoğun ilgi görüp araştırılıyor. 9 erkek 9 kadın yarışmacının yarıştığı programda Kısmetse Olur bugün saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün saat kaçta sorusunun cevabı sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. 5 yıllık aranın ardından yeni yüzlerle ekranlara dönen fenomen yarışmanın ilk bölümü yayınlandı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü televizyonda hangi kanalda? Ksımetse Olur 2022 nasıl izlenir? İşte fenomen program Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne dair tüm merak edilenler...

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programı 12 Aralık Pazartesi itibarıyla haftanın 6 günü saat 18.30'da yayınlancak.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜNÜ HANGİ KANALDA?

Yüzde yüz yerli bir format olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, dünyanın 14 ülkesinde yayınlandıktan sonra yoğun istek üzerine yeniden çekiliyor. Sunuculuğunu televizyoncu Öykü Serter'in üstleneceği 'Kısmetse Olur Aşkım Gücü' YouTube'da yayınlanacak.

YENİ FORMAT!

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak.

YENİ YARIŞMACILAR

İşte kadın ve erkek yarışmacılar...

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA