Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün saat kaçta, hangi kanalda? 12 Aralık 2022 Kısmetse Olur 1. BÖLÜM yayınlandı mı? Televizyonda verilecek mi?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün saat kaçta sorusunun cevabı sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. 5 yıllık aranın ardından yeni yüzlerle ekranlara dönen fenomen yarışmanın ilk bölümü yayınlandı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü televizyonda hangi kanalda? Ksımetse Olur 2022 nasıl izlenir? İşte fenomen program Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne dair tüm merak edilenler...

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programı 12 Aralık Pazartesi itibarıyla haftanın 6 günü saat 18.30'da yayınlancak.