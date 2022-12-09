Kısmetse Olur Cansel kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel kaç yaşında, nereli?

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları yayınlanan fragmanın ardından merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Cansel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o yarışmacıda tanınan Cansel hakkında merak edilenler...

Kısmetse Olur ilk olarak 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanmış 2017 yılında final yaparak ekranlara veda etmişti. Uzun yıllardır adından söz ettiren program için izleyiciler, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yarışmacılarını merak ediyor.