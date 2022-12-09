Kısmetse Olur Cansel kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel kaç yaşında, nereli?
5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanla birlikte yarışmacılar en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Dikkat çeken isimlerden birisi de Cansel oldu. Peki. Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel, kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, detaylar...
Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları yayınlanan fragmanın ardından merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Cansel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o yarışmacıda tanınan Cansel hakkında merak edilenler...
Kısmetse Olur ilk olarak 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanmış 2017 yılında final yaparak ekranlara veda etmişti. Uzun yıllardır adından söz ettiren program için izleyiciler, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yarışmacılarını merak ediyor.
KISMETSE OLUR CANSEL KİMDİR?
Kısmetse Olur'un yeni yarışmacıları arasında kendine yer bulan Cansel, yüzük detayı ile ön plana çıktı. Pembe bir takımla geldiği evde yüzüğünü göstererek "Bunu ben alabiliyorum. Marifet bunu takan biri olması" dedi.
Yarışmacının kişisel özellikleriyle ilgili henüz bir detay bulunmuyor. Instagram ve Tiktok hesabı ise şu anlık bilinmemektedir.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. Daha önceleri Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri YouTube'da saat 18.30'da başlayacak
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI KİMLER?
Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe, Ayşenur
Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan
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