Gelin Evi HAFTANIN BİRİNCİSİ! 9 Aralık Cuma 2022 Gelin Evi kim birinci oldu? Gelin Evi 10 çeyrek altını kim kazandı?

Show TV ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelin Evi yarışması izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Farklı zevklere sahip 5 gelin, hafta içi her gün kendi evlerinde kendi tarzlarını sergiliyor. Geniş izleyici kitlesine sahip olan Gelin Evi programında 9 Aralık günü kimin birinci olduğu ve elendiği merak ediliyor. İşte, haftanın birincisi ve ödülü alan isim...

Gelin Evi yarışmasında bugün final heyecanı yaşandı. Haftanın finalinde misafirlerini ağırlayan gelinin puanlamasının ardından birinci isim de belli oldu.