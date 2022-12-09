Gelin Evi HAFTANIN BİRİNCİSİ! 9 Aralık Cuma 2022 Gelin Evi kim birinci oldu? Gelin Evi 10 çeyrek altını kim kazandı?
Show Tv'de Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelin Evi izleyicisi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bütün hafta boyunca en güzel sunumu, yemekleri yapan ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi 9 Aralık 2022 haftanın kazananı ismi lim? İşte, detaylar...
Show TV ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelin Evi yarışması izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Farklı zevklere sahip 5 gelin, hafta içi her gün kendi evlerinde kendi tarzlarını sergiliyor. Geniş izleyici kitlesine sahip olan Gelin Evi programında 9 Aralık günü kimin birinci olduğu ve elendiği merak ediliyor. İşte, haftanın birincisi ve ödülü alan isim...
Gelin Evi yarışmasında bugün final heyecanı yaşandı. Haftanın finalinde misafirlerini ağırlayan gelinin puanlamasının ardından birinci isim de belli oldu.
9 ARALIK 2022 GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
984. bölümüyle ekranlara gelen Gelin Evi'nin birincisi Tuğba oldu. Tuğba gelin haftanın en yüksek puanını alarak 10 çeyrek altını kazandı.
GELİN EVİ HAFTANIN PUAN DURUMU
-Tuğçe: 17
-Seçil: 18
-Saadet: 23
-Sümeyye: 22
-Tuğba:24
GELİN EVİ FORMATI NEDİR?
En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor.
Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.
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