Çifte gurur! ATV’nin sevilen dizileri Yalnız Kurt ve Bir Zamanlar Çukurova ödüllere layık görüldü







Bir süre önce Türk vatandaşı da olan Brezilyalı güzel, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.

Jessica May, "Yabancı olsam da ben de artık Türküm" dedi.