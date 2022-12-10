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Çifte gurur! ATV’nin sevilen dizileri Yalnız Kurt ve Bir Zamanlar Çukurova ödüllere layık görüldü

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Çifte gurur! ATV’nin sevilen dizileri Yalnız Kurt ve Bir Zamanlar Çukurova ödüllere layık görüldü

Önceki akşam bir törende ATV’nin dizisi Yalnız Kurt’un oyuncusu Jessica May ile efsane dizi ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Furkan Palalı, ödüllere layık görüldü.

ATV'nin sevilen dizisi 'Yalnız Kurt'un kadrosuna bu sezon dahil olan Jessica May, önceki akşam haklı bir gurur yaşadı.




Bir süre önce Türk vatandaşı da olan Brezilyalı güzel, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.
Jessica May, "Yabancı olsam da ben de artık Türküm" dedi.




'HARİKA BİR İŞTİ'
Aynı gecede ödül alan diğer isim ise 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'ydı.




"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Palalı da şunları söyledi: "Dizimiz, dört sezon boyunca devam eden harika bir işti."




Jessica May, uzun uğraşlar sonucunda Türk vatandaşı olmaya hak kazanmıştı.

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