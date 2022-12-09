Bugün Arka Sokaklar var mı? 9 Aralık Cuma bu akşam Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü üç haftadır yayınlanmıyor. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, bu akşam yeni bölümün olup olmayacağını araştırıyor. Öte yandan dizinin neden yayınlanmadığı konusunda da araştırmalar başladı. Peki, bugün Arka Sokaklar var mı? 9 Aralık Cuma bu akşam Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Bugün Arka Sokaklar var mı? Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun canlandırdığı Arka Sokaklar dizisi üç haftadır yayınlanmıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden dizinin hayranları, yeni bölümün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün Arka Sokaklar var mı? 9 Aralık Cuma bu akşam Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte cevaplar...
BUGÜN ARKA SOKAKLAR VAR MI?
Kanal D'nin 9 Aralık Cuma tarihli yayın akışında Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yer almıyor. Bugün saat 20.00'de Örümcek Adam 3 filmi ekranlara gelecek.
İLKER İNANOĞLU'DAN AÇIKLAMA
Dizide Engin Komiser'i canlandıran Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, final ve dizinin başka kanala geçeceği iddialarına, "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz." dedi.
İnanoğlu, 17 yıldır Kanal D'de yayınlanan dizinin başka bir kanala transfer olacağı haberleri için "Yok o doğru bir haber değil" ifadelerini kullandı.
ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.
Kadem, Yavuz tarafından yakalanır. Heyecanlı operasyonda Kadem'i bir sürpriz beklemektedir. Derya'nın yüklü miktarda borcu vardır. Haksız suçlamalarla birlikte Derya'yı zor anlar bekler. Dilek'in nişanlısı Mete ve eski sevgilisi Tunç karşı karşıya gelir. Dilek bu olaylarda ikisinin arasında kalacaktır. Ayşe, ablasının yüzündeki morlukları görür. Eniştesi Hikmet'i son kez uyaracaktır. Amina ülkeden sınır dışı edilmeyle karşı karşıya kalacaktır. Buna neden olan kişi ise öz kardeşi Asaf'tan başkası değildir.
ARKA SOKAKLAR 636. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
4 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 636. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem, mallarına el koyan ekipten intikam almak için Yavuz Komiseri kaçırıyor!
Ekip, Kadem'in uyuşturucularına el koyar. Her şeyi elinden alınan Kadem, intikam almak için Yavuz'u seçer.
Atıf yıllar önce parktan Sema adında küçük bir kız çocuğu kaçırır. Sema yıllar boyu Atıf'tan şiddet görür; ama Atıf, yaptıklarının cezasını ödeyecektir.
Şule, gittiği spor salonuna kredi kartı bilgilerini verince Çoban ailesinin başına beklenmedik işler açılacaktır.
Tunç'un eski nişanlısı Dilek, Mete adında biriyle ilişki yaşamaya başlamıştır. Mete zengin bir ailenin oğludur ama onun da gizlediği bazı gerçekler bulunmaktadır.
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