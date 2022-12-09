9 Aralık Cuma 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz HAFTANIN BİRİNCİSİ! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün kim kazandı?
TV 8' in fenomen programlarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz, izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda hangi yarışmacının birinci olduğu ve büyük ödülün kazananı merak konusu oluyor. Peki, 9 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim kim? İşte, detaylar...
TV 8 ekranlarının sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün saat 16:00'da ekranlara gelen programda hangi yarışmacının birinci olduğu ve büyük ödülün kazananı merak ediliyor. Bir haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?" soruları gündeme geldi. İşte, merak edilenler...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanırken, programının birincisi 9 Aralık 2022 Cuma(bugün) belli olacak.Kazanan yarışmacı bilindiği üzere programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. İşte, haftanın birincisi...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BUGÜNÜN YARIŞMACISI KİM?
9 Aralık Cuma bugün yarışmacılar Emre Bey'in evine konuk oluyor.
9 ARALIK 2022 CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincis belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Bu haftanın yarışmacıları:
1. GÜN YARIŞMACISI Sevda Çekin
2.GÜN YARIŞMACISI Eylem Keskin
3. GÜN YARIŞMACISI Hakan Karaduman
4. GÜN YARIŞMACISI Gülbahar Balcı
5. GÜN YARIŞMACISI Emre Karabağlı
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