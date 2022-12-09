9 Aralık Cuma 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz HAFTANIN BİRİNCİSİ! Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bugün kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün saat 16:00'da ekranlara gelen programda hangi yarışmacının birinci olduğu ve büyük ödülün kazananı merak ediliyor. Bir haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?" soruları gündeme geldi. İşte, merak edilenler...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanırken, programının birincisi 9 Aralık 2022 Cuma(bugün) belli olacak.Kazanan yarışmacı bilindiği üzere programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. İşte, haftanın birincisi...