9 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık TOTAL ve AB’de hangi dizi birinci oldu?

8 Aralık 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başladı. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yayındaydı. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Dünün reyting sonuçları, bugün açıklandı. Peki 9 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

9 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

9 Aralık Cuma reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıkandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.