Arka Sokaklar niye yok? neden 2 Aralık bu akşam Arka Sokaklar neden yayınlanmadı? 639. yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar niye yok? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün iki haftadır neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Arka Sokaklar bugün de ekranlarda olmayacak. Dizinin hayranları yeni bölümün niye olmadığını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar niye yok? neden 2 Aralık bu akşam Arka Sokaklar neden yayınlanmadı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman? İşte haberin detayları...

ARKA SOKAKLAR NİYE YOK?

Arka Sokaklar'ın yapım şirketi Erler Film'den "Arka Sokaklar neden yok?" sorusuna yanıt geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir."