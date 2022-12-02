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Arka Sokaklar niye yok? neden 2 Aralık bu akşam Arka Sokaklar neden yayınlanmadı? 639. yeni bölüm ne zaman?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Arka Sokaklar niye yok? neden 2 Aralık bu akşam Arka Sokaklar neden yayınlanmadı? 639. yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar neden yayınlanmadı? Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Bugünkü yayın akışında da yer almayan Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu'ndan (Engin Komiser) konu hakkında açıklama geldi. Peki, Arka Sokaklar niye yok? neden 2 Aralık bu akşam Arka Sokaklar neden yayınlanmadı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman? İşte cevaplar...

Arka Sokaklar niye yok? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün iki haftadır neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Arka Sokaklar bugün de ekranlarda olmayacak. Dizinin hayranları yeni bölümün niye olmadığını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar niye yok? neden 2 Aralık bu akşam Arka Sokaklar neden yayınlanmadı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman? İşte haberin detayları...

ARKA SOKAKLAR NİYE YOK?

Arka Sokaklar'ın yapım şirketi Erler Film'den "Arka Sokaklar neden yok?" sorusuna yanıt geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir."

Arka Sokaklar final mi yapıyor? ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

İLKER İNANOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Dizide Engin Komiser'i canlandıran Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, final ve dizinin başka kanala geçeceği iddialarına, "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz." dedi.

İnanoğlu, 17 yıldır Kanal D'de yayınlanan dizinin başka bir kanala transfer olacağı haberleri için "Yok o doğru bir haber değil" ifadelerini kullandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni bölümün yayınlanacağı tarih henüz belli olmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yeni bölüm tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

ARKA SOKAKLAR 637. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

11 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 637. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem'i yakalamaya çalışan Rıza Baba, ona ulaşabilmek için Nurcan'ı gizli göreve yolluyor!

Kadem, Yavuz tarafından yakalanır. Heyecanlı operasyonda Kadem'i bir sürpriz beklemektedir. Derya'nın yüklü miktarda borcu vardır. Haksız suçlamalarla birlikte Derya'yı zor anlar bekler. Dilek'in nişanlısı Mete ve eski sevgilisi Tunç karşı karşıya gelir. Dilek bu olaylarda ikisinin arasında kalacaktır. Ayşe, ablasının yüzündeki morlukları görür. Eniştesi Hikmet'i son kez uyaracaktır. Amina ülkeden sınır dışı edilmeyle karşı karşıya kalacaktır. Buna neden olan kişi ise öz kardeşi Asaf'tan başkası değildir.

ARKA SOKAKLAR 636. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

4 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 636. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem, mallarına el koyan ekipten intikam almak için Yavuz Komiseri kaçırıyor!

Ekip, Kadem'in uyuşturucularına el koyar. Her şeyi elinden alınan Kadem, intikam almak için Yavuz'u seçer.

Atıf yıllar önce parktan Sema adında küçük bir kız çocuğu kaçırır. Sema yıllar boyu Atıf'tan şiddet görür; ama Atıf, yaptıklarının cezasını ödeyecektir.

Şule, gittiği spor salonuna kredi kartı bilgilerini verince Çoban ailesinin başına beklenmedik işler açılacaktır.

Tunç'un eski nişanlısı Dilek, Mete adında biriyle ilişki yaşamaya başlamıştır. Mete zengin bir ailenin oğludur ama onun da gizlediği bazı gerçekler bulunmaktadır.

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