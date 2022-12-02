2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu: Yeşim, Hatice, Zerrin, Merve...

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? sorusu, 2 Aralık tarihli haftanın son bölümünde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Zerrin ile Merve eşit puan almış ve bu sebeple yarışmada eleme olmamış, eski yarışmacılarla devam edilmişti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Yeşim 3 bilezik, Hatice ise 4 bilezik kazanmıştı. Peki, 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? Yeşim, Hatice, Zerrin, Merve Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Kaynanası tarafından 1 puan verilerek bilezik kazanmada sekteye uğrayan Hatice'nin hala umudu var. Yüksek puanlar alması durumunda birinci olma şansı bulunan Hatice'ye en yakın rakip Merve oldu.