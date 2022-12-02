2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu: Yeşim, Hatice, Zerrin, Merve...
Gelinim Mutfakta'da haftalık puan durumu ile birlikte elenen isim ve bilezikleri alan yarışmacı merak ediliyor. Haftanın son bölümü bugün izleyiciyle buluştu. 2 Aralık Gelinim Mutfakta bölümünde yarışmacılar Kıbrıs Tatlısı yaptı. 7 altın bileziği kimin kazandığı merak edilirken gözler elenen isme çevrildi. Peki, 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? Yeşim, Hatice, Zerrin, Merve Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu nasıl?
Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? sorusu, 2 Aralık tarihli haftanın son bölümünde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Zerrin ile Merve eşit puan almış ve bu sebeple yarışmada eleme olmamış, eski yarışmacılarla devam edilmişti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Yeşim 3 bilezik, Hatice ise 4 bilezik kazanmıştı. Peki, 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? Yeşim, Hatice, Zerrin, Merve Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu nasıl? İşte son gelişmeler...
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Kaynanası tarafından 1 puan verilerek bilezik kazanmada sekteye uğrayan Hatice'nin hala umudu var. Yüksek puanlar alması durumunda birinci olma şansı bulunan Hatice'ye en yakın rakip Merve oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
28 Kasım - 02 Aralık tarihli Gelinim Mutfakta'da haftalık puan durumu bugün güncellenecek. Bugünkü puanlar henüz açıklanmadığı için kimin eleneceği de henüz netlik kazanmadı. Ancak en düşük puana sahip Zerrin'in ismi eleme için ön plana çıkıyor. Puan tablosu güncellenir güncellenmez ahaber.com.tr'de olacak.
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- 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu: Yeşim, Hatice, Zerrin, Merve...
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