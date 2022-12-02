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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Engin Komiser'inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?

Arka Sokaklar'ın Engin Komiser'inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, 17 yıldır Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Kanal D'nin bugünkü yayın akışında Arka Sokaklar'ın olmaması nedeniyle final iddiaları gündeme geldi. Dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. Merakla beklenen açıklama geldi. Engin Komiser'e hayat veren yapımcı İlker İnanoğlu "Arka Sokaklar final mi yapıyor?" sorusuna yanıt verdi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:04
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Arka Sokaklar’ın Engin Komiser’inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün geçtiğimiz hafta yayınlanmaması ve bugünkü yayın akışında yer almaması izleyicilerde, "Arka Sokaklar final mi yapıyor?" sorusunu akıllara getirtti. Dizinin en son yayınlanan bölümünde yolun sonuna gelen Kadem ve Hülya'nın yeni planlarını durdurmak için ekip elinden geleni yaptı. Öte yandan yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime bırakıldı. Peki, Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar’ın Engin Komiser’inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Arka Sokaklar dizisinin yapım şirketi Erler Film, dizinin neden yayınlanmadığı hakkında yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." ifadelerini kullandı.

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Arka Sokaklar’ın Engin Komiser’inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?

İLKER İNANOĞLU'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Dizide Engin Komiser'i canlandıran Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, final ve dizinin başka kanala geçeceği iddialarına, "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz." dedi.

İnanoğlu, 17 yıldır Kanal D'de yayınlanan dizinin başka bir kanala transfer olacağı haberleri için "Yok o doğru bir haber değil" ifadelerini kullandı.

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Arka Sokaklar’ın Engin Komiser’inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni bölümün yayınlanacağı tarih henüz belli olmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yeni bölüm tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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Arka Sokaklar’ın Engin Komiser’inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?

ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.