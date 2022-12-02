Arka Sokaklar’ın Engin Komiser’inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?

ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.