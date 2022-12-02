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Arka Sokaklar'ın Engin Komiser'inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, 17 yıldır Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Kanal D'nin bugünkü yayın akışında Arka Sokaklar'ın olmaması nedeniyle final iddiaları gündeme geldi. Dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. Merakla beklenen açıklama geldi. Engin Komiser'e hayat veren yapımcı İlker İnanoğlu "Arka Sokaklar final mi yapıyor?" sorusuna yanıt verdi. İşte haberin detayları...