Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? TRT 1 YAYIN AKIŞI

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1'in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, büyük bir izleyici kitleyicisine sahip. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen Gönül Dağı'nı yayın akışısında göremeyen izleyiciler, "Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? sorusuna yanıt aramaya başladı.İşte, yanıtı...

GÖNÜL DAĞI DÜN AKŞAM NEDEN YAYINLANMADI?

TRT 1 yayın akışına göre bu hafta Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bir süre ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde Dünya Kupası maçı Fransa Danimarka karşılaşması yayında olacak.