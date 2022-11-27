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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? TRT 1 YAYIN AKIŞI

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2022
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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? TRT 1 YAYIN AKIŞI

Son olarak 77.bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinin Cumartesi günü yayınlanmaması üzerine izleyiciler, "Gönül Dağı neden yok, bitti mi? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Dünya Kupası maçları nedeniyle bir süre ekranlara ara veren Gönül Dağı dizisi ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, cevabı...

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1'in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, büyük bir izleyici kitleyicisine sahip. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen Gönül Dağı'nı yayın akışısında göremeyen izleyiciler, "Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dönül Dağı final mi yaptı, günü mü değişti? sorusuna yanıt aramaya başladı.İşte, yanıtı...

GÖNÜL DAĞI DÜN AKŞAM NEDEN YAYINLANMADI?

TRT 1 yayın akışına göre bu hafta Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bir süre ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde Dünya Kupası maçı Fransa Danimarka karşılaşması yayında olacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası sebebi ile 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları ekrana gelecek. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm olmayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Kalk Gidelim

08:15 Yürek Çıkmazı

11:30 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Japonya-Kosta Rika" (Canlı)

15:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas" (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada" (Canlı)

21:00 Kupa Saati (Canlı)

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya" (Canlı)

00:00 Yürek Çıkmazı

02:45 Kalk Gidelim

05:25 Kapanış

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Türkiye'nin farklı illerinde çekilen Gönül Dağı dizisi çoğunlukla Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.

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