Sevr Antlaşması’ndaki haritada topraklar hala o devletlerin olsaydı Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti?

Giriş Tarihi:
27.11.2022
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Sevr Antlaşması'nı gösteren ünlü haritada başka devletlerin kontrolüne bırakılan topraklar eğer bugün o devletlerin toprakları olarak kalmış olsaydı Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti?Kim Milyoner Olmak İster 27 Kasım 2022 tarihli yeni bölümünde Sevr Antlaşması'nı gösteren ünlü haritada başka devletlerin kontrolüne bırakılan topraklar eğer bugün o devletlerin toprakları olarak kalmış olsaydı Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte, Milyoner’de merak edilen o sorunun yanıtı...