Survivor 2023 kadrosuna Yalı Çapkını sürprizi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor'a mı katılacak? O oyuncu diziden ayrılacak mı?
TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2023 yeni formatıyla ekranlara dönemeye hazırlanırken, yarışmanın oyuncu kadrosunda yer alacağı konuşulan isim sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, Acun Ilıcalı Yalı Çapkını'nda hangi oyuncuya teklif götürdü. O oyuncu Survivor 2023 kadrosunda yer alacak mı? İşte, merak edilenler...
Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor 2023 kadrosuna mı katılacak? TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor, yeniden başlamak için gün sayıyor. Yarışmanın başvuruları devam ederken, 2023 kadrosunda yer alacak olan isimler merak edilmeye başladı. Son zamanların fenomen dizisi Yalı Çapkını dizisinde rol alan ünlü oyuncunun yer alacağı iddia edildi. Peki, Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Survivor 2023'e katılacak mı? İşte, detaylar...
YALI ÇAPKINI'NIN YILDIZI SURVİVOR 2023'E Mİ KATILACAK?
Survivor 2023 kadrosuna ilişkin bir iddia gündeme geldi. Yalı Çapkını dizisinde Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı'nın Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı konuşuluyor. Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Ersin Arıcı'ya teklif yapıldı eğer oyuncu teklifi kabul ederse Yalı Çapkını dizisinde ayrılacak.
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2023'ün başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı.
Söz konusu iddialar için henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. Fakat programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.
Survivor yeni sezonda akıl oyunlarının ağırlıklı olacağının altını çizen Acun Ilıcalı, yeni sezon formatının 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olacağını ifade etti.
Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan oyuncu, üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldıktan sonra Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'ne gitti.
Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Avlu dizisi tanınırlığını artıran dizi oldu. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Dijital platformdaki ilk işi Kağıttan Hayatlar filmi oldu. Bu filmde Çağatay Ulusoy ile birlikte oynayan oyuncu Gonzales karakterine hayat verdi.
YALI ÇAPKINI ABİDİN KARAKTERİ
Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır. Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.
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- Survivor 2023 kadrosuna Yalı Çapkını sürprizi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor'a mı katılacak? O oyuncu diziden ayrılacak mı?
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