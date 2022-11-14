Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’e son bir uyarı
Oktay Kaynarca, Erkan Can, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi güçlü kadrosu ve etkiliyici hikayesiyle gönüllere taht kurdu.
9.Bölüm:
Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölüm fermanını imzalamıştır ancak kurşunlara Kurban'ın oğlu Şamil hedef olur. Şamil ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise duygusal bir sarsıntı geçirir.
Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırır. Kurban ve mahdumları ailenin en küçüğü Şamil'in vurulmasıyla bilenirler. Ele avuca sığmayan Azamet'i sakin tutmak mümkün olamayacaktır.
Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan ve bu arada da emniyetle de takışan Cezayir her iki ailesine de yetişmek için çabalar.
Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrenmiş olmasına rağmen zamanında hastaneye yetişmeyi başaramaz. Ancak onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlenmiştir.
Cezayir'i bir türlü ele geçiremeyen Bagnall ise üstleri tarafından büyük bir uyarı alır. Ya kendisi ölecektir ya da Cezayir Türk... Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girer.
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