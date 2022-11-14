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Esra Erol 14 Kasım Pazartesi yayın izle

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Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Esra Erol 14 Kasım Pazartesi yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında (14 Kasım 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Fatmanur evlerini bastı 28 yaşındaki çocukları Oğulcan’ı kaçırdı, anne baba canlı yayında isyan etti! Fatmanur ve Oğuzcan canlı yayında! Karısı Kezban sosyal medyadaki annesinden vazgeçmedi, Kadir ailesi ve karısı arasında kaldı! Kadir ve Kezban’ın son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

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