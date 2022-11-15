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Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda? Kadroda hangi oyuncular var?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda? Kadroda hangi oyuncular var?

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusu Necati Şaşmaz müjdeyi duyurdu. Bir televizyon programına katılan ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı yönünde sinyaller verdi. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kadroda hangi oyuncular var? İşte, o tarih...

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Bir döneme damga vuran ekranların unutulmaz yapımı Kurtlar Vadisi'nden sevenlerine müjdeli haber geldi. Dizinin takipçileri haberin ardından "Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Polat Alemdar' tiplemesiyle ünlenen Necati Şaşmaz, katıldığı bir programda dizi hakkında merak edilenleri açıkladı. İşte, Kurtlar Vadisi hakkında tüm merak edilenler...

Bir dönemin ilgiyle izlenen dizisi 'Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günler kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti. Sağlığına kavuşan oyuncu, Kurtlar Vadisi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi, ekranlara dönmek için gün sayıyor. Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk olan başarılı oyuncu Necati Şaşmaz, heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarına müjde niteliğinde bir haber verdi.

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK, KADRODAKİ OYUNCULAR KİM?

Dizinin yayınlanacağı kanal ve oyuncu kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Çekimlerin başlamasının ardından kadronun netleşmesi ve kanalın belli olması öngörülüyor.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

50 yaşındaki Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlerle hastaneye başvurmuş ardından ise kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirmişti. Şaşmaz sağlığına kavuştuğunu ise paylaştığı fotoğrafına yazdığı "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız " notuyla duyurmuştu.

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