Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda? Kadroda hangi oyuncular var?

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

50 yaşındaki Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlerle hastaneye başvurmuş ardından ise kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirmişti. Şaşmaz sağlığına kavuştuğunu ise paylaştığı fotoğrafına yazdığı "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız " notuyla duyurmuştu.