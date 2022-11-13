Kardeşlerim dizisinde Sevgi teyze harekete geçti!
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı sevilen dizi “Kardeşlerim” Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #AyrılmakYok etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
67. Bölümde neler yaşandı?
Asiye ve Ömer haber alır almaz Emel'i gidip yetimhaneden eve getirirler ama bu durum Ömer'in çok canını yakar. Ömer'in gözyaşlarına dayanamayan Sevgi Teyze, Ahmet'e verdiği her şeyi geri almak için harekete geçer.
Asiye ile Aybike'nin arası kompozisyon nedeniyle hala bozuktur. Doruk ise hakkında kötü not yazanın Asiye olduğuna hala inanmaktadır. Okulda yine gerginlik yaşanır. Bu kez Oğulcan da Sarp ile kapışır. Olay yönetime kadar gider.
Ayla Suzan'a Nebahat ile Akif'in evden çıkarken ki fotoğraflarını gösterir. Ancak geceyi birlikte geçirdiklerini kanıtlayamaz. Suzan, Akif'e inanır.
Sevgi Teyze'nin verdiklerini geri alması Ahmet'i öfkelendirir. Annesi ile tartışırlar. Ahmet'ten evi terk etmelerini ister. Sinirlenen Ahmet gider ancak eşi kayınvalidesi ile baş başa kalır. Aralarında çıkan arbedede Sevgi Teyze merdivenlerden düşer. …Yardım etmek yerine onu gizler.
Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 19 Kasım Cumartesi saat 20.00'de atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
- TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatacak? 14 Kasım sağlık çalışanlarına promosyon yattı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerinde olan bir ifade değildir? KİM MİLYONER SORUSU
- 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?
- ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemeden cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslah evinden çıkabilmişlerdir?
- 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
- Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
- 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça hangisi olur?
- 13 bin öğrenci alınacak! POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...