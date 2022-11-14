Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? TRT 1'de ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 36'ncı bölümüyle takipçileriyle buluşmaya hazırlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Dizinin hayranları "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölüm fragmanının henüz yayınlanmamış olması, dizinin hayranlarında merak uyandırdı. İlgiyle takip edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bugün neden yayınlanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN NEDEN YOK?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu. Arduç'un evinde karantinaya girmesinin ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ertelendiği öğrenildi.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 36. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yayıncı kuruluş tarafından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı ile birlikte dizinin yayın tarihi de belli olacak. Barış Arduç'un Kovid-19 testinin negatife dönmesinin ardından çekimlere yeniden başlanacak. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı?
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