15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
ABONE OL
Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? TRT 1'de ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 36'ncı bölümüyle takipçileriyle buluşmaya hazırlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Dizinin hayranları "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölüm fragmanının henüz yayınlanmamış olması, dizinin hayranlarında merak uyandırdı. İlgiyle takip edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bugün neden yayınlanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN NEDEN YOK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu. Arduç'un evinde karantinaya girmesinin ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ertelendiği öğrenildi.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 36. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayıncı kuruluş tarafından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı ile birlikte dizinin yayın tarihi de belli olacak. Barış Arduç'un Kovid-19 testinin negatife dönmesinin ardından çekimlere yeniden başlanacak. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

7 Kasım Pazartesi günü takipçileriyle 35. randevusuna çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde olaylar şöyle gelişti:

Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı?

Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak.

Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı? Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir.

Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler. Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır.

Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA