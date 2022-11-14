Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler. Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır.