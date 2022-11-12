Yalı Çapkını Ferit’ten şoke eden teklif! Seyhan ne yapacağını şaşırdı! Ferit’in eşine yaptığı teklif sosyal medyada olay yarattı...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş buldu. Ferit ise bu duruma çok sinirlendi ve Seyran'la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif etti.