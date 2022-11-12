Yalı Çapkını Ferit'ten şoke eden teklif! Seyhan ne yapacağını şaşırdı! Ferit'in eşine yaptığı teklif sosyal medyada olay yarattı...
Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, dün yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Cuma akşamlarına damga vuran dizi son bölümünde Seyran’ın ablasının Ferit’i öptüğünü öğrendikten sonra yaşadıkları ve Ferit’in Suna’yı kurtarmak için eşine yaptığı teklife yorum yağdı.. İşte 'Yalı Çapkını' dizisinin 8. bölümün final sahnesinde yaşananlar...
Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekoları kıran Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı görenleri şoke etti. Star TV'de 23 Eylül'de yayınlanan yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı fenomen dizi Yalı Çapkını, konusu ve oyuncularının sergilediği performansla dikkat çekmeyi başarıyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin 8. bölümünde neler yaşandı? İşte, merak edilenler...
Star TV'nin fenomen dizisi her cuma izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını'nın son bölümünde Suna'nın Ferit'i öpmesi sahnesi haftaya damga vurmuştu. Dizinin dün yayınlanan 8. bölümünde ise Ferit ve Seyran arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenomen dizi, 11 Kasım akşamı 8. bölümüyle ekranlara geldi. Yalı Çapkını son bölüme; Seyran'ın, Suna ve Ferit arasında yaşananları öğrenmesi ve Ferit Korhan'ın eşi Seyran'a uzattığı beyaz gecelik damga vurdu.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş buldu. Ferit ise bu duruma çok sinirlendi ve Seyran'la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif etti.
Fuat ise Suna'yla çalışmaya devam etti. Halis Ağa'nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden oldu. Suna ve Seyran'ın Fuat ile Ferit'le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlandı.
Seyran'ın sözlerine sinirlenen Ferit, eline aldığı beyaz geceliği karısına uzatarak "Ben fırsatçıyım ya. Daha iyi bir fırsat geçemezdi elime. Giy bunu" dedi. Önce bunu kabul etmeyeceğini söyleyen Seyran, Ferit'in ısrarı sonrası istediğini yaptı.
Seyran'ın ablasının Ferit'i öptüğünü öğrendikten sonra yaşadıkları ve Ferit'in Suna'yı kurtarmak için eşine yaptığı teklife yorum yağdı.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'daki yalı sahneleri ise Sabancıların sahip olduğu Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir.Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
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