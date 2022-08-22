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atv'nin dizisi sınır aştı! Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi İspanya’da yayınlanacak

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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atv’nin dizisi sınır aştı! Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi İspanya’da yayınlanacak

atv'nin bir dizisi daha sınırları aştı. Yayınlandığı dönem büyük beğeni toplayan ve Kerem Bürsin ile Leyla Lydia Tuğutlu’nun rol aldığı ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisinin İspanya’da yayınlanacak olması, ülkede büyük sevinç yarattı.

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