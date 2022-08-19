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ATV’nin yeni fenomen dizisi: “Aldatmak” sete çıktı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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ATV’nin yeni fenomen dizisi: “Aldatmak” sete çıktı

Dizi ATV’de izlenir sloganıyla senelerdir izleyiciyi ekrana kilitleyen ATV’den yeni bir dizi geliyor. Efsane isimler ATV ekranında yeniden bir araya gelecek.  ATV’nin yeni dizisi Aldatmak'ın çekimleri başladı. Peki dizinin konusu ne? İşte ATV’nin yeni fenomen dizisi Aldatmak’ın konusu ve dev oyuncu kadrosu…

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