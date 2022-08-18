Atv’nin rekortmen dizisi “Kardeşlerim” sete çıktı! İşte ilk fotoğraf
Nefes kesen sezon finalinin ardından 3. sezon için çekimlere başlayan Kardeşlerim dizisinin setinden ilk kare geldi. “Kardeşlerim” yeni bölümleri ile Eylül’de ATV’de...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'in 3. sezon çekimlerinden ilk kare basınla paylaşıldı.
Sete çıkan dizi için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de arttırdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022-2023: AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise güz dönemi kayıt yenileme ne zaman?
- DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- TOKİ sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ne zaman?
- Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Hangi ülkede bir evin kapısını tıklatıp kaçmak yasal olarak suçtur?
- Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte doğru tanımı olan bir kelimedir?
- Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? Kim Milyoner 100 bin liralık soru...
- Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?
- Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?
- Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne denir?
- 1986'da 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?
- Okulların açılmasına kaç gün, hafta kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...