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Atv’nin rekortmen dizisi “Kardeşlerim” sete çıktı! İşte ilk fotoğraf

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Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Atv’nin rekortmen dizisi “Kardeşlerim” sete çıktı! İşte ilk fotoğraf

Nefes kesen sezon finalinin ardından 3. sezon için çekimlere başlayan Kardeşlerim dizisinin setinden ilk kare geldi. “Kardeşlerim” yeni bölümleri ile Eylül’de ATV’de...

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'in 3. sezon çekimlerinden ilk kare basınla paylaşıldı.

Sete çıkan dizi için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de arttırdı.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan "Kardeşlerim" kadrosuna eklenen sürpriz isimler ve gerilim dozu yüksek yepyeni gelişmelerle devam edecek.

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