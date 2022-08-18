Atv’nin rekortmen dizisi “Kardeşlerim” sete çıktı! İşte ilk fotoğraf

Sete çıkan dizi için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de arttırdı.