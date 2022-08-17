Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? Güldür Güldür Show'un "Bilal" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncusu Onur Buldu'nun programdan ayrıldığı iddia edildi. 2013 yılından bu yana programda birçok karaktere imza atan Onur Buldu'nun Güldür Güldür'den ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? 2022 Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

GÜLDÜR GÜLDÜR ONUR BULDU AYRILDI MI?

2013 yılından bu yana eğlence programı Güldür Güldür Show'da Bilal Koçyiğit karakterine hayat veren Onur Buldu'nun programdan ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada konuşulanlara göre, Onur Buldu'nun Exxen'de yayınlanan "Sizi Dinliyorum" adlı dizide rol alacağı, bu yüzden Güldür Güldür'den ayrıldığı söyleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.