Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? 2022 Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Onur Buldu Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Ünlü oyuncu Onur Buldu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası, Buldu'nun Güldür Güldür'den ayrıldığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Onur Buldu'nun hayranları sosyal medya üzerinden birçok paylaşımda bulundu Peki, Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? 2022 Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Onur Buldu hakkında merak edilenler...
Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? Güldür Güldür Show'un "Bilal" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncusu Onur Buldu'nun programdan ayrıldığı iddia edildi. 2013 yılından bu yana programda birçok karaktere imza atan Onur Buldu'nun Güldür Güldür'den ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? 2022 Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
GÜLDÜR GÜLDÜR ONUR BULDU AYRILDI MI?
2013 yılından bu yana eğlence programı Güldür Güldür Show'da Bilal Koçyiğit karakterine hayat veren Onur Buldu'nun programdan ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada konuşulanlara göre, Onur Buldu'nun Exxen'de yayınlanan "Sizi Dinliyorum" adlı dizide rol alacağı, bu yüzden Güldür Güldür'den ayrıldığı söyleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
5 FARKLI KARAKTERE HAYAT VERİYOR
Exxen'de çok yakında yayınlanacak olan "Sizi Dinliyorum" adlı dizide Onur Buldu'nun 5 farklı karaktere hayat veriyor. Sizi Dinliyorum'da, her bölümde 5 farklı çift ve birçok konuk oyuncu yer alıyor. Onur Buldu ve karakterleri, Sizi Dinliyorum'da eşsiz bir ilişki terapisi deneyimi sunuyor.
Sinema
* Organize İşler, 2005 (Tabutçu)
* Plajda, 2008
* Aşk Geliyorum Demez, 2009 (Cemal)
* Ada: Zombilerin Düğünü, 2009 (Ömer)
* Sonsuz, 2009 - Hastane Görevlisi (37. Dk)
* Baydara: Edra'nın Kaderi, 2011
* Berlin Kaplanı, 2012 (Antrenör)
* Böcek (Kısa Film) 2013
* Eyyvah Eyvah 3, 2014
* Olur Olur, 2014 (Ertan)
* İçimdeki Ses, 2015 (Alptekin Güven)
* Dedemin Fişi, 2016 (Marif) (Arif)
* Yok Artık 2, 2016 (Meriç)
* Martı, 2017 (Yakup)
* Düğüm Salonu, 2018 (Oğuz)
* Cici Babam, 2018 (Hacı)
* Bayi Toplantısı, 2020
* The Four Walls, 2021 (Müezzin)
Televizyon
* Doktorlar, 2007
* Benim Annem Bir Melek, 2008 (Hırsız)
* Avrupa Yakası, 2009 (Metin)
* Yalancı Romantik, 2009
* Papatyam, 2009-2011 (Yusuf)
* Aşağı Yukarı Yemişlililer, 2011 (Recep)
* Güldür Güldür, 2013-2022, (Bilal Koçyiğit)
* Analı Oğullu, 2014 (Cüneyt)
* Jet Sosyete 2019 - (Gencebay, 48. bölüm)
İnternet
* İlginç Bazı Olaylar, 2021 - (Görme Engelli Adam, 4. Bölüm)
* Sizi Dinliyorum, 2022-
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- Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? 2022 Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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