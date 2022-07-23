Gül Masalı’nın yıldızları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca yılın çifti oldu

atv ekranlarında Pazar günü izleyiciyle buluşan Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti sosyal medya da çok yakıştırıldı. Çok sayıda yorum alan çift için; "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. Dizide çiftin ilişkilerinin seyrinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.