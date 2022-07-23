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Şeyma Korkmaz “Bir Küçük Gün Işığı” dizisinin kadrosuna katıldı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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Şeyma Korkmaz “Bir Küçük Gün Işığı” dizisinin kadrosuna katıldı

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği atv’nin heyecan yaratan yeni projesi “Bir Küçük Gün Işığı” kadrosuna sevilen bir isim daha eklendi.

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