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Gül Masalı ilk bölümüyle atv'de başladı! Gül Masalı 1. bölüm izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Gül Masalı ilk bölümüyle atv’de başladı! Gül Masalı 1. bölüm izle

Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisi atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizi atv'de başladı. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın uyumu da çok beğenildi.

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