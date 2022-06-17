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ATV'de yaz bambaşka! 3 yeni dizi milyonlarla buluşacak! Gül Masalı | Sevmek Zamanı | İçimizdeki Ateş fragman izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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ATV’de yaz bambaşka! 3 yeni dizi milyonlarla buluşacak! Gül Masalı | Sevmek Zamanı | İçimizdeki Ateş fragman izle

Yıllar efsaneleşen "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla dizileri ekranlara getiren ATV'de 3 yeni proje daha hayat buluyor. 19 Haziran Pazar günü Gül Masalı, 20 Haziran Pazartesi günü Sevmek Zamanı ve 23 Haziran Perşembe günü İçimizdeki Ateş adındaki diziler milyonlarla ekranda buluşacakken yeni dizilerin ilk fragmanları da yayınlandı. İşte o görüntüler...

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