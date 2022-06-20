atv dünyayı fethetti! 60 ülkenin yer aldığı top 10 listesinin 4 dizisi atv imzalı
Glance (Uluslararası TV pazarlarının danışmanlık şirketi) tarafından her yıl hazırlanan ve TV izleyicisinin tüketim alışkanlıklarını küresel çapta analiz eden ONE TV YEAR IN THE WORLD 2021 raporu yayınlandı. Rapor Ocak 2021-Aralık 2021 arasında 100’ü aşkın bölgedeki TV izleyicisinin tercihlerini analiz etti.
Yayınlanan raporda 60 ülkeden seçilen dizilerden oluşan 'Top 10 Listesi' yer alıyor. Listede en çok yer alan Türk dizileri ise atv'nin rekortmen dizileri oldu.
Bu diziler sırasıyla Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı 5 ülkede (Irak, Makedonya, Özbekistan, Gürcistan, Dominik), Hercai yayınlandığı 4 ülkede (Dominik, Gürcistan, Irak, Porto Riko), Sen Anlat Karadeniz yayınlandığı 2 ülkede (Lübnan, Dominik) ve Kırgın Çiçekler yayınlandığı 1 ülkede (Makedonya) 2021'de en çok izlenen ilk 10 içeriğinden birisi olarak listeye adını yazdırdı.
Dizi ve film içeriklerinin yer aldığı raporda, dizi kategorisinde kendi sınırları haricinde en çok izlenen içerikler listesine 34 defa giren Türk dizileri olurken ikinci sırada da 30 içerikle ABD takip ediyor.
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