atv dünyayı fethetti! 60 ülkenin yer aldığı top 10 listesinin 4 dizisi atv imzalı

Bu diziler sırasıyla Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı 5 ülkede (Irak, Makedonya, Özbekistan, Gürcistan, Dominik), Hercai yayınlandığı 4 ülkede (Dominik, Gürcistan, Irak, Porto Riko), Sen Anlat Karadeniz yayınlandığı 2 ülkede (Lübnan, Dominik) ve Kırgın Çiçekler yayınlandığı 1 ülkede (Makedonya) 2021'de en çok izlenen ilk 10 içeriğinden birisi olarak listeye adını yazdırdı.