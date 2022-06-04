Hegemonya 3. bölümü ile A Haber ekranlarında! ABD neden İsrail'e destek veriyor?
A Haber tarafından hazırlanan Hegemonya belgeseli 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Tarihin iz bırakan ve açığa çıkmayan olaylarının perde arkası A Haber'deki Hegemonya belgeseli ile aydınlığa kavuşuyor. Hegemonya belgeseli 3. bölümü başladı...
Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya Belgeseli 3. bölümü ile A Haber ekranlarında izleyicinin karşısına çıktı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor.
Hegemonya Belgeseli 3. bölümü başladı...
Tarihin iz bırakan ve açığa çıkmayan olaylarının perde arkası A Haber'deki Hegemonya belgeseli ile aydınlığa kavuşuyor.
İşte A Haber'de yayınlanan Hegemonya Belgeseli'nin 2. bölümünde ortaya çıkan sırlar...
HEGEMONYA NEYİ ANLATIYOR? A HABER'DEN TARİHE IŞIK TUTAN PROJE
Dünyanın bilinmeyenleri insanoğlu tarafından araştırılmaya devam ederken, A Haber Belgesel Kuşağı ile bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor.
Para, güç, kontrol…
Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet…
Hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?
Orta çağdan
Yeni çağa…
Güç el değiştiriyor.
Nasıl oluyor da bir medeniyet, seçeneksiz hale geliyor?
Kehanetlere adanmış zihinler tek bir amaç için çalışıyor...
Dünyayı kim yönetiyor?
BELGESELDE İZLEYİCİLERİ NE BEKLİYOR?
A Haber'in merakla beklenen belgesel serisi Hegemonya için geri sayım başladı. Peki belgeselde izleyicileri neler bekliyor?
Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya'nın konusunu anlattı. Döger, "Özellikle şu soruyu sorarak başladık işe biz neden bugün dünyayı Londra'dan bakarak okuyoruz. Yani bugün Irak'taki bir Arap'ı neden Orta Doğulu olarak tanımlıyoruz ya da bir Japonu neden uzakta olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yapanlar kimler bu soruyu sorarak başladık işe" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sınav süresi: 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? MEB açıkladı
- LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? MEB açıkladı
- LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı!
- Tarih belli oldu: MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ikinci zam için yeşil ışık! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Gözler o tarihe çevrildi
- Killa Hakan öldü mü son dakika! Killa Hakan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı?
- 5 aylık enflasyon sonrası tablo netleşti! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...
- Açıklanması an meselesi! 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeler yeniden hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak?