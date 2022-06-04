04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Hegemonya 3. bölümü ile A Haber ekranlarında! ABD neden İsrail'e destek veriyor?

Hegemonya 3. bölümü ile A Haber ekranlarında! ABD neden İsrail'e destek veriyor?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
ABONE OL
Hegemonya 3. bölümü ile A Haber ekranlarında! ABD neden İsrail’e destek veriyor?

A Haber tarafından hazırlanan Hegemonya belgeseli 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Tarihin iz bırakan ve açığa çıkmayan olaylarının perde arkası A Haber'deki Hegemonya belgeseli ile aydınlığa kavuşuyor. Hegemonya belgeseli 3. bölümü başladı...

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya Belgeseli 3. bölümü ile A Haber ekranlarında izleyicinin karşısına çıktı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor.

Hegemonya Belgeseli 3. bölümü başladı...

AHaber CANLI YAYIN

Tarihin iz bırakan ve açığa çıkmayan olaylarının perde arkası A Haber'deki Hegemonya belgeseli ile aydınlığa kavuşuyor.

İşte A Haber'de yayınlanan Hegemonya Belgeseli'nin 2. bölümünde ortaya çıkan sırlar...

HEGEMONYA 2. BÖLÜM İZLE

HEGEMONYA NEYİ ANLATIYOR? A HABER'DEN TARİHE IŞIK TUTAN PROJE

Dünyanın bilinmeyenleri insanoğlu tarafından araştırılmaya devam ederken, A Haber Belgesel Kuşağı ile bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor.

Para, güç, kontrol…
Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet…
Hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?

Orta çağdan
Yeni çağa…
Güç el değiştiriyor.

Nasıl oluyor da bir medeniyet, seçeneksiz hale geliyor?

Kehanetlere adanmış zihinler tek bir amaç için çalışıyor...

Dünyayı kim yönetiyor?

BELGESELDE İZLEYİCİLERİ NE BEKLİYOR?

A Haber'in merakla beklenen belgesel serisi Hegemonya için geri sayım başladı. Peki belgeselde izleyicileri neler bekliyor?

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya'nın konusunu anlattı. Döger, "Özellikle şu soruyu sorarak başladık işe biz neden bugün dünyayı Londra'dan bakarak okuyoruz. Yani bugün Irak'taki bir Arap'ı neden Orta Doğulu olarak tanımlıyoruz ya da bir Japonu neden uzakta olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yapanlar kimler bu soruyu sorarak başladık işe" dedi.

Hegemonya 1. bölüm! Dünyayı kimler yönetiyor? HEGEMONYA 1. BÖLÜM! DÜNYAYI KİMLER YÖNETİYOR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA