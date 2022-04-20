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Mei Jin’in şeytani oyunu sahnesi Destan'a damga vurdu!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Mei Jin’in şeytani oyunu sahnesi Destan’a damga vurdu!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 20’nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Destan'ın yeni bölümüne "Mei Jin’in şeytani oyunu" sahnesi damga vurdu.

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