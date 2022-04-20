20 Nisan 2022, Çarşamba
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Nisan Çarşamba canlı izle

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Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Nisan Çarşamba canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yayla evinde çoban cinayeti! Taraflar, iddialar, çelişkili ifadeler, 100’e yakın telefon görüşmesi... Durmuş Yanmaz’ın katili kim? Hastane nöbetinden çıktı, ne eve gitti ne de bir haber alan oldu! Görüldüğü son nokta, endişe ve soru işaretleri... 27 yaşındaki hemşire Muhammed Aslan’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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