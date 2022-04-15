15 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 15 Nisan Cuma puanları tek tek belli olmaya başladı. Sunucu ve kaynanaların verdiği puanlar sonucunda günün birincisine çeyrek altın veriliyor. Haftanın son gününde, haftalık toplam puan durumu sonucu belli olduğunda bir yarışmacı yarışmaya veda edecek. 15 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün birincisi kim oldu? İşte haberin detayları...

15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta puan durumu netleşti. Bunun sonucunda 15 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta günün birincisi Damla oldu. Böylelikle çeyrek altını da Damla almış oldu.

İşte 15 Nisan puan durumu: