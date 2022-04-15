Müge Anlı canlı yayınına damga vuran dolandırıcılık! Ölen anneme benziyorsun diyerek...

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Derya Cihan'ın avukatı Zümbül Nur Ezikoğlu, "Soruşturma devam ediyor. Adli süreci olumsuz etkilememek için her ne kadar bilgi veremesem de bu ve benzeri olaylarda mağdur olan herkes harekete geçmeli. Bu çok önemli. Bu dosyada birden çok mağdurun vekilliğini yapıyoruz.

