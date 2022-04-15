Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Çarşamba günü Elif'in hastalık sebebiyle yarışmaya veda etmesinin ardından Elif'in yerine Bahar yarışmaya dahil oldu. Bahar'ın yeni katılması nedeniyle bu hafta üç gelin arasında eleme yapıldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Nisan tarihli programında puan durumu netleşti. Bunun sonucunda en düşük puanı alan Yeşim Öksüz yarışmadan elendi.

İşte puan tablosu: