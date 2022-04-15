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Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim

Gelinim Mutfakta kim elendi? 11-15 Nisan haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. 15 Nisan Cuma günü yayınlanan bölümde elenen isim açıklandı. Yeşim Öksüz 48 puanla eleme potasına giren ilk isim oldu. 52 puan alan Damla ise ikinci eleme adayı oldu. Miyase ise 62 puanla eleme potasının dışında kaldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim...

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Çarşamba günü Elif'in hastalık sebebiyle yarışmaya veda etmesinin ardından Elif'in yerine Bahar yarışmaya dahil oldu. Bahar'ın yeni katılması nedeniyle bu hafta üç gelin arasında eleme yapıldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Nisan tarihli programında puan durumu netleşti. Bunun sonucunda en düşük puanı alan Yeşim Öksüz yarışmadan elendi.

İşte puan tablosu:

15 Nisan Cuma Günün Puan Tablosu:

Yeşim 1 1 1 5 5 13 (-2)
Miyase 3 5 1 1 1 11
Damla 5 3 5 2 1 16
Bahar 2 1 4 2 1 10 (-2)

Gelinim Mutfakta Toplam Puan durumu (11-15 Nisan Haftası)

Yeşim : 48 + 8 = 56
Miyase : 62 + 10 = 72
Damla : 52 + 15 = 67
Bahar : 28 + 9 = 37 (Bu hafta elemeye dahil olmadı)

İŞTE 15 NİSAN PUAN DURUMU:

NURSEL ERGİN KAÇ PUAN VERDİ
Yeşim: 1
Miyase: 3
Damla: 5
Bahar: 2

SEVİLAY'IN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim: 1
Miyase: 5 (Sevilay'ın gelini)
Damla: 3
Bahar: 1

NURAY'IN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim: 1
Miyase: 1
Damla: 5 (Nuray'ın gelini)
Bahar: 4

BEYHAN'IN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim: 5 (Beyhan'ın gelini)
Miyase: 1
Damla: 1
Bahar: 1

MELEK'İN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim: 5
Miyase: 1
Damla: 2
Bahar: 2 (Melek'in gelini)

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