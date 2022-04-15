Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Gelinim Mutfakta kim elendi? 11-15 Nisan haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. 15 Nisan Cuma günü yayınlanan bölümde elenen isim açıklandı. Yeşim Öksüz 48 puanla eleme potasına giren ilk isim oldu. 52 puan alan Damla ise ikinci eleme adayı oldu. Miyase ise 62 puanla eleme potasının dışında kaldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim...
Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Çarşamba günü Elif'in hastalık sebebiyle yarışmaya veda etmesinin ardından Elif'in yerine Bahar yarışmaya dahil oldu. Bahar'ın yeni katılması nedeniyle bu hafta üç gelin arasında eleme yapıldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 15 Nisan tarihli programında puan durumu netleşti. Bunun sonucunda en düşük puanı alan Yeşim Öksüz yarışmadan elendi.
İşte puan tablosu:
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim
- 15 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün birincisi kim oldu?
- İstanbulkart öğrenci abonman zammı son durum: Öğrenci aylık akbili ne kadar? Zam iptal oldu mu, indirim geldi mi?
- DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol'dan son dakika açıklaması
- Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? CONSE halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? Hisse kodu ve fiyatı!
- Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı
- Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?
- Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? SON DAKİKA HABERLER
- Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri ne zaman?
- Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek?
- GÜNEŞ FIRTINASI SON DAKİKA: Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş fırtınası insanlara zarar veriyor mu? İnternet, telefon...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?