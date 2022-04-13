Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? 13 Nisan Elif Durukan neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldı mı?
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Gelinim Mutfakta Elif neden yok, elendi mi? Gelinim Mutfakta 908'inci bölümünde Elif ve kaynanası Ayla yarışmaya katılmadılar. Yarışmayı takip eden seyirciler, Elif'in olmaması nedeniyle yarışmacının elenip elenmediğini araştırmaya başladı. Sunucu Nursel Ergin ise Elif hakkında açıklamalarda bundu. Peki, Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? 13 Nisan Elif Durukan neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldı mı? İşte cevaplar...
Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı 908'inci bölümüyle bugün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde Elif ve kaynanası Ayla'nın yarışmada olmaması dikkat çekti. Yarışmayı takip eden seyirciler ise Elif'in programda neden olmadığını araştırmaya başladı. Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? 13 Nisan Elif Durukan neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldı mı? İşte haberin detayları...
GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?
Ayla ve Elif sağlık sebepleri nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Doktorunun yarışmaya devam etmesine uygun bulmadığı için Elif ve kaynanası Ayla yarışmadan elendiler.
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