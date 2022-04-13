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Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? 13 Nisan Elif Durukan neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldı mı?

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? 13 Nisan Elif Durukan neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta Elif neden yok, elendi mi? Gelinim Mutfakta 908'inci bölümünde Elif ve kaynanası Ayla yarışmaya katılmadılar. Yarışmayı takip eden seyirciler, Elif'in olmaması nedeniyle yarışmacının elenip elenmediğini araştırmaya başladı. Sunucu Nursel Ergin ise Elif hakkında açıklamalarda bundu. Peki, Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? 13 Nisan Elif Durukan neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldı mı? İşte cevaplar...

Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı 908'inci bölümüyle bugün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde Elif ve kaynanası Ayla'nın yarışmada olmaması dikkat çekti. Yarışmayı takip eden seyirciler ise Elif'in programda neden olmadığını araştırmaya başladı. Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? 13 Nisan Elif Durukan neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldı mı? İşte haberin detayları...

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Ayla ve Elif sağlık sebepleri nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Doktorunun yarışmaya devam etmesine uygun bulmadığı için Elif ve kaynanası Ayla yarışmadan elendiler.

ELİF DURUKAN KİMDİR?

Elif Durukan, 1993 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

2017 yılında evlenen Elif Durukan'ın 3,5 yaşında bir oğlu var.

İstanbul'da ikamet ediyor.

12 NİSAN SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 907. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yeşim Öksüz ve Miyase Türkel aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

12 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bugün gelinlerden Elif, yaptığı yemekte birçok hata yaparak -10 puan ceza aldı.

Yeşim:20

Damla: 11

Elif: 5+-5= -5

Miyase: 16

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