13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu isim isim liste

13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 13 Nisan günün birincisi ile puan tablosu merak ediliyor. Bugünkü programda, haftanın başında yarışmaya dahil olan Elif ve kaynanası Ayla'nın sağlık problemi nedeniyle yarışmadan ayrıldığı duyuruldu. Peki, 13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu nasıl? İşte isim isim puan tablosu...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Pazartesi ve Salı günleri en yüksek puanı alan Yeşim çeyrek altınların sahibi olmuştu. Bugünkü tablo henüz netleşmediği için birinci olan isim henüz belli olmadı.

İşte güncel 13 Nisan puan durumu tablosu: