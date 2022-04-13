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13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu isim isim liste

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu isim isim liste

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında puan tablosu netleşmeye başladı. Ayrıca Elif ve kaynanası Ayla sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan ayrıldılar. Kaynanalar tek tek puanları vermeye başladı. 13 Nisan Gelinim Mutfakta puan tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu nasıl? İşte isim isim puan tablosu...

13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 13 Nisan günün birincisi ile puan tablosu merak ediliyor. Bugünkü programda, haftanın başında yarışmaya dahil olan Elif ve kaynanası Ayla'nın sağlık problemi nedeniyle yarışmadan ayrıldığı duyuruldu. Peki, 13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu nasıl? İşte isim isim puan tablosu...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Pazartesi ve Salı günleri en yüksek puanı alan Yeşim çeyrek altınların sahibi olmuştu. Bugünkü tablo henüz netleşmediği için birinci olan isim henüz belli olmadı.

İşte güncel 13 Nisan puan durumu tablosu:

NURSEL ERGİN'İN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim:: 1
Miyase: 4
Damla: 3
Bahar: 1

MELEK'İN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim: 1
Miyase: 2
Damla: 3
Bahar: 5 (Melek'in gelini)

BEYHAN'IN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim: 1 (Beyhan'ın gelini)
Miyase: 4
Damla: 1
Bahar: 5

NURAY'IN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim: X
Miyase: X
Damla: X (Nuray'ın gelini)
Bahar: X

SEVİLAY'IN VERDİĞİ PUANLAR
Yeşim: X
Miyase: X (Sevilay'ın Gelini)
Damla: X
Bahar: X

GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN ÇARŞAMBA TOPLAM PUANLAR
Yeşim 1 1 1 X X X
Miyase 4 2 4 X X X
Damla 3 3 1 X X X
Bahar 5 5 5 X X X

Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? GELİNİM MUTFAKTA ELİF ELENDİ Mİ?

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