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atv dizisi Destan'da Batuga’nın kaybolması Alpagu Han ile Akkız’ı yakınlaştırır

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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atv dizisi Destan’da Batuga’nın kaybolması Alpagu Han ile Akkız’ı yakınlaştırır

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 19. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. 19. bölümde Alpagu Han'ın “Batuga’yı bulalım, eğer sağsa saraya dönün” sözleri çok konuşuldu.

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