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Elleriyle toprağa böyle gömdü: Destan dizisine damga vuran Temur sahnesi...

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Elleriyle toprağa böyle gömdü: Destan dizisine damga vuran Temur sahnesi...

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Diziye Tutkun’un ölüsünü bulan Temur'un onu elleriyle gömdüğü sahne damga vurdu.

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