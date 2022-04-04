Destan 18. yeni bölüm son fragman izle | Batuga dağ tahtına oturuyor
atv ekranlarında her salı izleyicisiyle buluşan ‘Destan’ reyting rekorları kırmaya ve sosyal medyada çok konuşulanlar listesine girmeye devam ediyor. ‘Destan’ on sekizinci bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. Destan’ın 18. bölümünde Çolpan Han’dan boşalan Dağ Tahtına Batuga’nın geçmesi ve Akkız’ın annesini kurtarmak için Gök Saraya girmesi damga vuracak. Destan 18. Bölüm fragmanı...
ÇOLPAN HAN VE BALAMİR ÖLECEKLER Mİ?
Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir? Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?
DAĞ HANI BATUGA'NIN İLK BUYRUĞU
Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılacaktır.
AKKIZ ANNESİNİ KURTARABİLECEK Mİ?
Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir! Alaca, Akkız'a "Düşlerimden daha güzelsin, tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın" diyerek sarılırken Akkız, annesi olduğunu söylenen Alaca'yı kurtarabilecek mi? Ana kız kavuşabilecekler mi? Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece'nin hamleleri neler olacaktır?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
DESTAN 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
18. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/destan/18-bolum-1-fragman/izle
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