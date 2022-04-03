10 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi 4. bölüm izle

Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi 4. bölüm izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 10.04.2022
ABONE OL
Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi 4. bölüm izle

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi, ekranlara damga vurmaya geliyor. Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in yer aldığı Adı Sevgi, diziseverler tarafından "Adı Sevgi canlı izle" yöntemiyle aranmaya başlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde "Sen benden ne saklıyorsun; söyle artık!" sözü damga vuruyor. İşte Adı Sevgi 4. yeni bölüm canlı izleme adresi...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA