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'Hakim' setinde sürpriz doğum günü kutlaması

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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’Hakim’ setinde sürpriz doğum günü kutlaması

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan ‘Your Honor’un Türkiye uyarlaması olan ‘Hakim’in çekimleri başladı. atv’nin merakla beklenen iddialı dizisinin genç oyuncusu Fatih Berk Şahin’e sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

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