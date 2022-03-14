Destan’da Akkız ve Batuga yakınlaşıyor!

Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir.