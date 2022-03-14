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Destan’da Akkız ve Batuga yakınlaşıyor!

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Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Destan’da Akkız ve Batuga yakınlaşıyor!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren ‘Destan’, atv’de salı akşamı 20.00’de yayınlanacak on beşinci bölümüyle yine çok konuşulacak. ‘Destan’ın on beşinci bölümüne Batuga’nın, Akkız’a yakınlaşması ve obaya gelen hiç beklenmeyen birinden Akkız’ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi alması damga vuracak.

15.BÖLÜM:

Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

TEMUR'U BEKLEYEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir.

Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir.

Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.

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Destan 15. yeni bölüm fragman izle DESTAN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE
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