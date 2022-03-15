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27 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Hiç görmediği annesine kavuştu

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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27 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Hiç görmediği annesine kavuştu

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Mucizelerin gerçek olduğu programda bir kavuşma daha gerçekleşti. Hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Murat Kalkar’ın hasreti canlı yayında son buldu.

Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında büyük bir kavuşma gerçek oldu. Programa katılan 27 yaşındaki Murat Kalkar, hiç görmediği annesi Asiye'yi bulmak istediğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

Henüz 1 yaşındayken babasının vefat ettiğini, annesi Asiye'nin ise kendisini Hatay Çocuk Esirgeme kurumuna verdiğini dile getiren Murat Kalkar'ın yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğmuştu.

2016 yılında gelen bir mektupla annesinden haber alan Murat, "Anneme kavuşamadım. Yardım edin. Onu bulmak istiyorum" dedi.

"Esra Erol anne Asiye'yi buldu"

Kısa süre içerisinde anneyi bulan Erol, anne ve oğlunu canlı yayında kavuşturdu. Oğlunu karşısında gören anne Asiye Hanım heyecanına yenik düşerek fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Asiye Hanım 27 yıl sonra ilk kez canlı yayında oğluyla kucaklaştı. Oğlu, gelini ve 5 aylık torunu ile ilk kez bir araya gelen Asiye Hanım'ın hikayesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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