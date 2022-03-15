27 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Hiç görmediği annesine kavuştu

"Esra Erol anne Asiye'yi buldu"

Kısa süre içerisinde anneyi bulan Erol, anne ve oğlunu canlı yayında kavuşturdu. Oğlunu karşısında gören anne Asiye Hanım heyecanına yenik düşerek fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Asiye Hanım 27 yıl sonra ilk kez canlı yayında oğluyla kucaklaştı. Oğlu, gelini ve 5 aylık torunu ile ilk kez bir araya gelen Asiye Hanım'ın hikayesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.