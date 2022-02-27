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Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu: Hangisi daha güneydedir?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu: Hangisi daha güneydedir?

Hangisi daha güneydedir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan " SORU? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

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