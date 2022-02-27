28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır? Kim Milyoner Olmak İster...

Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır? Kim Milyoner Olmak İster...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
Hangisi Ay’ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya’ya dönmüş ilk canlılardandır? Kim Milyoner Olmak İster...

Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA