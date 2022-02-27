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Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?

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Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu’ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?

Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender anadoluya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

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