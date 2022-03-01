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atv 4 kategorinin tek birincisi!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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atv 4 kategorinin tek birincisi!

atv, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma ünvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv 2022 yılına da birincilikle devam ediyor.

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