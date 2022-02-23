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Kuruluş Osman 83. bölüm | Osman Bey, Gündüz Bey'le hesaplaştı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Kuruluş Osman 83. bölüm | Osman Bey, Gündüz Bey’le hesaplaştı

Kuruluş Osman'ın 83. yeni bölümünde Osman Bey, Gündüz Bey'le hesaplaştı. Osman Bey ağabeyine sitemde bulunurken son bir fırsat verdi. İşte yeni bölüme damga vuran o anlar...

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