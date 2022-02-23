23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! Yakışıklılığını babasından almış

Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! Yakışıklılığını babasından almış

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini ustalıkla canlandıran Burak Özçivit, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özçivit, özel hayatı da merak konusu oldu. Ailesini kameralardan uzak tutan Özçivit'in sevenleri babasını görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...

Giriş Tarihi: 23.02.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 14:38
  • 1
  • 60
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babasını görenler şaşkına döndü! Yakışıklılığını babasından almış

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Ailesiyle de merak konusu olan Burak Özçivit'in babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 60
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babasını görenler şaşkına döndü! Yakışıklılığını babasından almış

İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

  • 3
  • 60
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babasını görenler şaşkına döndü! Yakışıklılığını babasından almış

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ

  • 4
  • 60
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babasını görenler şaşkına döndü! Yakışıklılığını babasından almış

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ

  • 5
  • 60
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in babasını görenler şaşkına döndü! Yakışıklılığını babasından almış

AKIN AKINÖZÜ'NÜN BABASI TAMER AKINÖZÜ