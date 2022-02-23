23 Şubat 2022, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in babasını görenler şaşkına döndü! Yakışıklılığını babasından almış
Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini ustalıkla canlandıran Burak Özçivit, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özçivit, özel hayatı da merak konusu oldu. Ailesini kameralardan uzak tutan Özçivit'in sevenleri babasını görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası ve diğer ünlü isimlerin babaları...
Giriş Tarihi: 23.02.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 14:38
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