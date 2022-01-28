İrem Altuğ Kalp Yarası kadrosuna katıldı

atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi dokuzuncu bölümden itibaren başarılı oyuncu İrem Altuğ dahil oluyor.