İrem Altuğ Kalp Yarası kadrosuna katıldı
atv’nin Pazartesi akşamları beğeni ile izlenen dizisi Kalp Yarası’nın kadrosuna İrem Altuğ sürpriz bir karakterle katılıyor. Sancakzade Ailesi’nde konak savaşı tüm hızıyla sürerken, geçmişin hesabını sormaya gelen bu karakter tüm dengeleri değiştirecek.
atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi dokuzuncu bölümden itibaren başarılı oyuncu İrem Altuğ dahil oluyor.
Altuğ, Kalp Yarası'nın kahramanlarına büyük yüzleşmeler yaşatacak bir karaktere hayat veriyor. Sancakzade Ailesi'nde konak savaşı tüm hızıyla sürerken, geçmişin hesabını sormaya gelen bu karakter tüm dengeleri değiştirecek.
Azade'nin yüzleşmekten kaçtığı "o kişi" kaybettiklerini teker teker geri almak niyetinde. Ferit ise bu gizemli kadına geçmişin değil bugünün hesabını soracak!
Kalp Yarası, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr uzatılacak mı?
- Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları nelerdir?
- 3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Memur maaşları ne kadar artacak? Emeklilik için bekleyenler dikkat!
- Cuma hutbesi 28 Ocak 2022! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ismi geçen Drej Ali kim?
- Bedelli askerlik yerleri öğren! E-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı! Nerede askerlik yapacağım?
- PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
- 3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
- Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...
- Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...
- Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bekçi alımı 2022 ilanı yayımlandı mı? Bekçilik başvuru formu...