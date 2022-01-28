28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri İrem Altuğ Kalp Yarası kadrosuna katıldı

İrem Altuğ Kalp Yarası kadrosuna katıldı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 28.01.2022
ABONE OL
İrem Altuğ Kalp Yarası kadrosuna katıldı

atv’nin Pazartesi akşamları beğeni ile izlenen dizisi Kalp Yarası’nın kadrosuna İrem Altuğ sürpriz bir karakterle katılıyor. Sancakzade Ailesi’nde konak savaşı tüm hızıyla sürerken, geçmişin hesabını sormaya gelen bu karakter tüm dengeleri değiştirecek.

atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi dokuzuncu bölümden itibaren başarılı oyuncu İrem Altuğ dahil oluyor.

Altuğ, Kalp Yarası'nın kahramanlarına büyük yüzleşmeler yaşatacak bir karaktere hayat veriyor. Sancakzade Ailesi'nde konak savaşı tüm hızıyla sürerken, geçmişin hesabını sormaya gelen bu karakter tüm dengeleri değiştirecek.

Azade'nin yüzleşmekten kaçtığı "o kişi" kaybettiklerini teker teker geri almak niyetinde. Ferit ise bu gizemli kadına geçmişin değil bugünün hesabını soracak!

Kalp Yarası, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Sana her baktığımda... "SANA HER BAKTIĞIMDA..."

Kalp Yarası 28. bölüm izle KALP YARASI 28. BÖLÜM İZLE
Nilsu Berfin Aktaş: “Hayatım boyunca bunun için savaştım” NİLSU BERFİN AKTAŞ: "HAYATIM BOYUNCA BUNUN İÇİN SAVAŞTIM"

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA